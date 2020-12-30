محمد صلاح في 2020.. أرقام تاريخية وشرخ فى علاقة الملك المصري وليفربول

اقترب العد التنازلي لنهاية عام 2020 الذي لم يشهد العديد من الأحداث الرياضية مثلما كان مخططا، وذلك بسبب التأثر بتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الرياضة تتوقف لشهور متواصلة دون أي فعاليات.

وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تقارب الأربعة أشهر، إلا أن هناك بعض النقاط المضيئة في الرياضات المختلفة، ولذلك حرص موقع "دوت الخليج" على رصد الأحداث الرياضية، وإليكم أبرز الأحداث التي مر بها محمد صلاح خلال عام 2020.

وواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح إبداعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في عام 2020، ليسير على نهج أعوامه السابقة في مسيرته الحافلة مع الفريق الأحمر.

وبعدما توج بالعديد من الألقاب والجوائز منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في يونيو عام 2017، فقد حمل عام 2020 البشرى لصلاح بعدما توج لأول مرة مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019 / 2020، الذي توقف في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي تسببت أيضا في إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

ولعب صلاح دورا مهما في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ ثلاثة عقود، بعدما تربع على صدارة هدافي الفريق في المسابقة العريقة برصيد 19 هدفا، كما قام بصناعة 10 أهداف أخرى لزملائه، ليقود الفريق للفوز بالبطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه، مقلصا الفارق مع منافسه العتيد مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إلى لقب وحيد فقط.

وبعدما منح ليفربول لقبه الأول في البطولة بنظامها الحديث، الذي بدأ تطبيقه موسم 1992 / 1993، قال صلاح: "التتويج بالدوري الإنجليزي، يوم تاريخي بالنسبة لنا، حققنا لقبا بعد مرور 30 عاما، كنا نتمنى وجود الجماهير في الملعب لكن تأقلمنا على الوضع. إن شاء الله الجماهير تكون موجودة العام المقبل ونحتفل معهم".

أول مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز

وبات صلاح أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، فيما أصبح ثاني لاعب عربي ينال اللقب بعد الجزائري رياض محرز، الذي حقق الإنجاز ذاته مع فريقه السابق ليستر سيتي موسم 2015 / 2016، وفريقه الحالي مانشستر سيتي موسم 2018 / 2019.

ويأمل صلاح في قيادة ليفربول نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2020 / 2021، حيث يتربع الفريق حاليا على الصدارة برصيد 31 نقطة.

ومازال "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، يواصل هز شباك منافسيه في البطولة المحلية هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 13 هدفا.

ويطمح صلاح لاستعادة جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف للموسم في البطولة، التي حصل عليها في أول موسمين له مع ليفربول، قبل أن يفقدها في الموسم الماضي.

وشهد العام الحالي تخطي صلاح للعديد من أساطير الساحرة المستديرة في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما بلغ رصيده التهديفي في البطولة 88 هدفا حتى الآن، بواقع هدفين مع فريقه السابق تشيلسي و86 هدفا مع ليفربول.

تخطي رونالدو



ويحتل صلاح المركز الأربعين في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، متجاوزا البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 84 هدفا مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، الذي سجل 85 هدفا، والأسطورة الهولندي المعتزل دينيس بيركامب أيقونة أرسنال، صاحب الـ87 هدفا.

على الصعيد الأوروبي، لم يحقق صلاح نفس النجاح مع ليفربول، بعدما ودع الفريق الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مبكرا من دور الستة عشر، عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفقد اللقب الذي أحرزه موسم 2018 / 2019.

رقم تاريخي



رغم ذلك، كان صلاح على موعد مع إنجاز رائع مع ليفربول بدوري الأبطال في 2020، بعدما أصبح في ديسمبر الحالي الهداف التاريخي للفريق في المسابقة القارية برصيد 22 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله النجم المعتزل ستيفن جيرارد، الذي أحرز 21 هدفا خلال مسيرته مع الفريق بالبطولة.

وبصفة عامة، شارك صلاح في 43 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات عام 2020، أحرز خلالها 26 هدفا، فيما قام بعشرة تمريرات حاسمة لزملائه.

وما زالت الفرصة مواتية أمام صلاح لزيادة رصيده التهديفي مع ليفربول في العام الحالي، حال مشاركته في مباراتي الفريق المتبقيتين بالدوري الإنجليزي في عام 2020 أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، ومضيفه نيوكاسل يونايتد.

ذا بيست

حافظ صلاح على تواجده في المراكز العشرة الأولى بقائمة أفضل لاعبي العالم، ضمن جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للعام الثالث على التوالي، بعدما حصل على المركز السادس في القائمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا عام 2020.

احتل صلاح المركز السادس في القائمة، التي تصدرها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بعدما حصل على 25 نقطة، في التقييم الذي شارك فيه مدربو وقائدو المنتخبات الوطنية وعدد من الإعلاميين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لتصويت الجماهير.

تفوق صلاح، الذي كان اللاعب العربي الوحيد المتواجد ضمن القائمة التي رشحت للحصول على الجائزة، على العديد من أباطرة الساحرة المستديرة في الوقت الحالي مثل الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والهولندي فيرجيل فان دايك والإسباني سيرجيو راموس.

وخلال العام الحالي، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2020، في الاستفتاء الجماهيري الذي أجرته صحيفة (ميرور) البريطانية، ليتوج مجهوده مع ليفربول طوال العام الحالي.

غياب دولي



على الصعيد الدولي، لم يشارك صلاح في أي مباراة مع منتخب مصر هذا العام، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده بمعسكر منتخب "أحفاد الفراعنة" الوحيد في العام الحالي، الذي كان يستعد الشهر الماضي لمواجهة منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون مطلع عام 2022.

شكوك حول المستقبل



في الفترة الأخيرة، أثار صلاح الشكوك بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما فتح المجال أمام إمكانية رحيله عن قلعة "آنفيلد رود" مستقبلا، خلال حديث أدلى به مؤخرا لصحيفة "آس" الإسبانية، في الوقت الذي أبدت خلاله إدارة ليفربول تمسكها ببقاء اللاعب، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأعلن صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول في صيف 2023 عن شعوره بالإحباط من عدم حمله شارة قيادة الفريق أمام مضيفه ميتييلاند الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فضل الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق منحها إلى ترينت أليكسندر أرنولد.

وعزز النجم المصري السابق محمد أبوتريكة، الذي يعد أحد المقربين من صلاح، من حدة التكهنات بشأن مستقبل اللاعب مع ليفربول، بعدما أكد خلال تصريحات إعلامية له مؤخرا عن اعتراف صلاح له بعدم إحساسه بالراحة مع ليفربول حاليا، دون الإفصاح عن الأسباب.