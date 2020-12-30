شوبير يفتح النار علي اللجنة الثلاثية: لا يمكن السكوت على أفعالها.. وأبوريدة "منه لله"

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "ما تفعله اللجنة الثلاثية لا يمكن السكوت عليه، من خلال إجراء تعديلات في الأجهزة الفنية، وإلغاء منتخب الكرة النسائية، كما أن هناك تفكير في إلغاء تقنية الفار بدلا من تطوير هذه التقنية بعد أن أثبتت أهميتها".
وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك توضيح لما حدث مع منتخب الشباب الذي كان يقوده ربيع ياسين، وعدم تصفية الحسابات، وجميع المشاهد تؤكد أن هاني أبو ريدة هو الذي يتحكم في الكرة المصرية.. منه لله".
وتحدث عن النادي الأهلي قائلا: "طاهر محمد طاهر سيغيب عن مواجهة وادي دجلة، ومحمود كهربا لا يعاني من فيروس كورونا".
وأضاف: "جونيور أجاي بدأ العلاج الطبيعي، في حين لا يعاني عمرو السولية من أي أعراض رغم إيجابية المسحة التي خضع لها".
وعن الزمالك قال: "أحمد أبو الفتوح بعد المستوى الذي ظهر به، أرى أنه سيضع محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في مأزق وستكون المنافسة بينهم قوية في مركز الظهير الأيسر".
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