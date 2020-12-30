أغلق أذنك والناس ستعتذر لك.. عصام الحضري يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

وكان عمرو بسيوني مدير التسويق بنادي بيراميدز قد أكد في تصريح سابق أن اللاعب يتعرض لإرهاب معنوي بعد انضمامه للفريق السماوي .
وعلق عصام الحضري على الأمر قائلًا: " "أنت لاعب كرة قدم وأخذت قرار ويجب أن تعمل على نفسك وتتحمل كل شىء، ولو هناك انتقاد أغلق أذنك ولا ترد على الجماهير، هذا الموقف تعرض له الكثير من النجوم".
وتابع: "لكي تصل لهدفك وتقول للجميع إنك صفقة ناجحة ولاعب كبير وتستحق الانضمام لمنتخب الأول والأولمبي عليك أن تجتهد وتعمل على نفسك وليس لك علاقة بأي شخص".
وأختتم: "بعملك ومستواك في المباريات الجماهير سترفع لك القبعة وستعتذر لك على هجومهم عليك".
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