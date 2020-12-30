محمود جابر: الإسماعيلي يبحث عن مدرب أجنبي.. وهدفي بناء منتخب قوي

أكد محمود جابر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2003، أن تكليفه بهذه المهمة شرف كبير له.
وقال جابر، في تصريح لإذاعة "أون سبورت" اليوم، الأربعاء: "سنبذل كل جهودنا لبناء منتخب قوي".
وأضاف: "سنتابع جميع المباريات بحثا عن العناصر الموهوبة والمميزة في هذه المرحلة العمرية، بداية من يوم السبت المقبل".
وزاد قائلا: "علاقتي بالجهاز المعاون أكثر من جيدة، واخترت كل أفراد الطاقم المعاون بنفسي".
وعن المستجدات داخل ناديه الإسماعيلي، كشف جابر: "رغم قدرات المدرب (المؤقت) محمد وهبة الجيدة، لكنني علمت أن إدارة الإسماعيلي في طريقها للتعاقد مع مدرب أجنبي".
وتحدث عن نجله عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، فقال: "حذرته من المواجهة المقبلة ضد الاتحاد الليبي، لأنها ستكون في قمة الصعوبة، لأن المنافس من الأندية الكبيرة صاحبة المستوى الجيد".
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