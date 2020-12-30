تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

يشهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الظهور الأول للدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الجديد. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قرر تعيين الدكتور احمد أبو عبله رئيسا للجهاز الطبي لفريق الكرة بعد اعتذار الدكتور خالد محمود. كما يظهر كل من محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبى الفريق بعد شفائهما من فيروس كورونا الذى أبعدهما عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية وتحديدا فى مباراتى سونديب بطل النيجر و مباراة الاتحاد السكندري. ويستعد الاهلى لمباراة وادى دجلة بالدوري المقرر إقامتها مساء السبت المقبل

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