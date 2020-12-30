طارق قنديل ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكره بالأندية

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بحضور اجتماع اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة مع الأندية بمقر الجبلاية.
واناب الخطيب طارق قنديل لحضور الاجتماع لتواجد بيبو في دبي حيث حضر حفل تتويج الاهلي بجائزة نادي القرن الافريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط .
وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.
يأتي ذلك من اجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.
ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية.
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