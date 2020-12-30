طارق قنديل ممثلا للأهلي في اجتماع اتحاد الكره بالأندية

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بحضور اجتماع اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة مع الأندية بمقر الجبلاية.

واناب الخطيب طارق قنديل لحضور الاجتماع لتواجد بيبو في دبي حيث حضر حفل تتويج الاهلي بجائزة نادي القرن الافريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط .

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من اجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.

ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية.