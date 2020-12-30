خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

أكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، أن الفريق تلقى 3 عروض لمهاجم الفريق التوجولي لابا كودجو، من النادي الأهلي وبورتو البرتغالي والاتحاد السعودي، مشيرًا إلى أن الأخير خيالي.

وقال العويس، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لشراء لابا كودجو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأضاف: "لدينا 3 عروض من أجل لابا كودجو، وهي النادي الأهلي، ونادي بورتو البرتغالي، ونادي الاتحاد السعودي".

وتابع: "عرض نادي الاتحاد السعودي هو الأضخم من الناحية المادية، فهو يعد عرضًا خياليًا بالنسبة لنا ويبلغ 6.5 مليون دولار".

واختتم: "الأقرب هو بقاء اللاعب، والتجديد سيتم في شهر يناير القادم لمدة 3 سنوات على أن يتم زيادة راتبه السنوي، فنحن في حاجة شديدة إليه، خصوصًا في بطولة دوري أبطال آسيا".

وشارك لابا كودجو مع العين الإماراتي هذا الموسم في 14 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين لزملائه.