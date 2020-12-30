نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس.

وكان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن «عبد الحفيظ» أعلن مؤخرا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا.