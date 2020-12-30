نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل النيجير يصل القاهرة خلال ٤٨ ساعة استعدادًا لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب التي تقام يوم ٥ يناير المقبل.

وأضاف: «سوينديب يصل يوم ١ أو ٢ يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة.

وفاز الأهلي ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق في مستهل رحلة الفريق الدفاع عن لقبه الإفريقي.