نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعود لقيادة مران الأهلي اليوم بعدما تغيب عنه أمس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس.
وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الفريق فوزا عريضا برباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.