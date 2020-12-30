نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعود لقيادة مران الأهلي اليوم بعدما تغيب عنه أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس.

وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الفريق فوزا عريضا برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.