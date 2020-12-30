نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس موعد جديد لاحتفالية التتويج بالثلاثية ونادي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مع الشركة الراعية لتحديد ميعاد جديد لاحتفالية نادي القرن والتتويج بالثلاثية والتي كان من المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقيم الشركة الراعية للنادي الأهلي، احتفالية بمناسبة فوز النادي الأحمر بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وفوز النادي بجائزة نادي القرن من مؤسسة جلوب سوكر خلال الحفل الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسلمها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي الأهلي بتحديد الموعد الجديد للاحتفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية للنادي الأحمر، وفقا لتطورات كورونا ووضعها العام.