نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية المواجهة المرتقبة، بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل 3 يناير 2021، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا علي تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر، من البريميرليج، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل البلوز المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، بينما بنفس الرصيد السيتيزن في المركز الثامن، ولكن من 14 مباراة، حيث لديه مواجهتين مؤجلتين.

يذكر ان أبناء المدرب بيب غوارديولا، لم يلعبوا في الجولة الـ 16 أمام ايفرتون، بعدما أصيب عدد من اللاعبين في التوفيز بفيروس كورونا.