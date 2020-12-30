نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. سعد فاروق مديرا فنيا لدكرنس بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل مجلس إدارة نادى دكرنس لإتفاق مع سعد فاروق لقيادة الفريق فنيا خلفا لمصطفى عبده الذى أعلن رحيله أمس عن قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس.



وتولى سعد فاروق قيادة نجوم المستقبل و سيراميكا والنيل السودانى كما نجح فى قيادة فريق حلوان العام للصعود من القسم الرابع إلى الممتازب فى ثلاث مواسم فقط.



وكان مصطفى عبده قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق أمس عقب يوم واحد فقط من فوز الفريق على الرجاء المطروحى بهدف بالتراضى مع مجلس إدارة دكرنس.



ويحتل دكرنس المركز الخامس حاليا برصيد ٩ نقاط بفارق خمس نقاط عن المتصدر أبوقير للأسمدة.