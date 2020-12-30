بيل يغيب عدة أسابيع عن توتنهام

مني المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنكسة جديدة بتعرضه لإصابة في ربلة الساق ستبعده عن النادي اللندني أسبوعين على الأقل.

وعانى بيل من الإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على ستوك سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حين سجل هدفه الثالث فقط في 11 مباراة خاضها منذ عودته إلى "السبيرز" على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.



وعانى الدولي الويلزي من إصابات متكررة في ربلة الساق خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الإسبانية التي وصل إليها عام 2013 من توتنهام، ولم يستعد لياقته البدنية كاملة بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى لندن.

وقال مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو عن إصابة بيل على هامش اللقاء ضد ضيفه فولهام في "البريميرليغ" غدا الأربعاء: "لن أقول إنها خطرة ولكن تحتاج لبضعة أسابيع".

المصدر: وكالات