أيمن يونس ممثلا للزمالك في اجتماع اتحاد الكرة اليوم

وتأتي هذه الجلسة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية، وشروط القيد والإجراءات الاحترازية وتقنية الفيديو.

على الجانب الأخر، استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي. وقررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود و التعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة. ويأتي هذا القرار للتأكيد على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة.

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