رسميا.. المستشار سامي صبحي عضوا باللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قرارا بتعيين اللواء المستشار سامي صبحي كعضو ثالث في اللجنة المعينة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك فى ضوء لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك.
وينضم العضو الثالث للجنة للقيام بمهامه مع كل من اللواء المستشار عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، وتعمل اللجنة على إدارة شئون نادى الزمالك خلال الفترة الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المستشار سامي صبحي مترى شغل منصب مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى بخلاف تقلده العديد من المناصب الإشرافية رفيعة المستوى.
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