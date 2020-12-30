صلاح أساسيًا.. التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد اليوم ، في تمام الساعة العاشر مساءً، في المباراة التي ستقام في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن لقاء اليوم ، الوافد الجديد تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول للإصابة ، وكان من المقرر ان يتواجد على مقاعد البدلاء ألا أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق حسم الأمر .

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت ألكسندر أرنولد. خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون - فينالدوم. خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح. خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة ويسعى لتأكيد صدارته والاحتفاظ بالقمة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز 15 برصيد 18 نقطة جمعهم من 14 مباراة .

ومن المفترض أن تذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على شاشة قنوات بي إن سبورت ، في تمام العاشرة مساء اليوم.

على الجانب الآخر، يستضيف نادي توتنهام نظيره فولهام في نفس الجولة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.