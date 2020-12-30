مؤمن سليمان: الزمالك لازم يبيع مصطفى محمد لهذه الأسباب

طالب مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر لعام 2006، مسئولي نادي الزمالك ببيع مصطفى محمد مهاجم الفريق لـ سانت إيتيان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات إذاعية : " اللاعب الذي يصله عرض بقيمة 4 ملايين يورو، لازم يمشي لسببين".

وتابع "أولهما أن مصطفى محمد لن يقدم مستوى أفضل مع الزمالك، كما أنه لابد أن يخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مبكرا لأنه كلما تأخر، باتت مهمته أصعب ، كما أن المبلغ مكسب مهم للزمالك، ويحتاجه النادي بشدة في هذا التوقيت"

وعن التجديد لفرجاني ساسي قال: " "فنيا لا غبار على فرجاني ساسي، فهو من الركائز الأساسية، ولكن لا أعتقد أن هناك لاعب في الدوري المصري يستحق أن يتقاضى هذا المبلغ الضخم".

وعن تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2006، قال "كواليس القرار جاء خلال مكالمة مدتها 10 دقائق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، يسعدني تمثيل بلدي كمدرب وخطوة جيدة في مشواري".

وأختتم " لم يحدث أن فرض علي باقي أعضاء الجهاز بل تدخلت في الجهاز المعاون واخترته بنفسي، ونشترك أننا مثلنا سويا منتخبات الناشئين".