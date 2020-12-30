شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بخصوص عودة أجايي

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرة سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن عودة النيجيري جونيور أجايي جناح القلعة الحمراء ، للملاعب مرة أخرى بعد إصابته الأخيرة.

وأصيب جونيور أجايي بإلتهاب وتمزق في الوتر الوحشي وهو الوتر المجاور لوتر أكيليس مما أدى إلى غيابه الفترة الماضية عن مباريات النادي الأهلي منذ مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "أجاي رجع وبدأ التأهيل فى الجيم، فى مفاجأة سعيدة للأهلاوية، اللاعب أتبع طريقة علاج الأفارقة زى فيليكس نجم الأهلى الأسبق الذى كان يسافر لبلاده عقب كل إصابة ويعود سليمًا".

وحسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر حول تعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، بعدما كان أصيب قبل لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا .

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "كهربا عنده نزلة برد والناس فكرت أنه أصيب للمرة الثانية بكورونا، فقرر مسئولو الأهلى إخضاعه لمسحة كورونا جديدة وجاءت نتيجتها سلبية الحمد لله، ويعانى اللاعب حاليًا من نزلة برد عادية للغاية".

وتابع: "موسيمانى غاب عن تدريب الأهلى بالأمس وطلعت إشاعة إن المدرب تعرض لانتكاسة جديدة، وهذا لم يحدث، المدرب فضل الحصول على راحة خاصة أنه خرج من المستشفى على التمرين لقيادة الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى، فحصل على راحة يوم وسيقود مران الأهلى بشكل طبيعى اليوم".

واختتم:" عمرو السولية لا يعانى من أعراض كورونا ولكن مسحته إيجايبة حتى الأن فيما تعافى أفشة وربيعة وسيظهرون فى مران الأهلى اليوم بشكل طبيعى".