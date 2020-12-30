شوبير يحسم جدل إصابة كهربا بـ كورونا للمرة الثانية.. وحقيقة انتكاسة موسيماني

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر حول تعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، بعدما كان أصيب قبل لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "كهربا عنده نزلة برد والناس فكرت أنه أصيب للمرة الثانية بكورونا، فقرر مسئولو الأهلى إخضاعه لمسحة كورونا جديدة وجاءت نتيجتها سلبية الحمد لله، ويعانى اللاعب حاليًا من نزلة برد عادية للغاية".

وتابع: "موسيمانى غاب عن تدريب الأهلى بالأمس وطلعت إشاعة إن المدرب تعرض لانتكاسة جديدة، وهذا لم يحدث، المدرب فضل الحصول على راحة خاصة أنه خرج من المستشفى على التمرين لقيادة الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى، فحصل على راحة يوم وسيقود مران الأهلى بشكل طبيعى اليوم".

واختتم: "عمرو السولية لا يعانى من أعراض كورونا ولكن مسحته إيجايبة حتى الآن فيما تعافى أفشة وربيعة وسيظهرون فى مران الأهلى اليوم بشكل طبيعى".