نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنديل ومرجان يمثلان الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر حضور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي ؛ ممثلين عن الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة اليوم، والذي يجري مع رؤساء الأندية؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمسابقات الكروية وشروط القيد والإجراءات الاحترازية.

ويقوم كلٌّ من؛ طارق قنديل ومحمد مرجان، بشرح وجهة نظر النادي في الملفات المطروحة في الاجتماع بما يخدم الصالح العام للكرة المصرية.