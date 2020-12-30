نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. يوسف مديرا فنيا لبني سويف بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق الكروى الاول وذلك عقب رحيل ايمن المزين عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية .

وعلم "الفجر الرياضى" بإجراء تغييرات على صعيد تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق حيث جاء التشكيل على النحو الأتى :