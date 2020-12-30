نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد، مع نظيره إلتشي، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وإلتشي في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- أتليتكو مدريد 32 نقطة.

2- ريال مدريد 32 نقطة.

3- ريال سوسيداد 26 نقطة.

4- إشبيلية 26 نقطة.

5- فياريال 26 نقطة.

6- برشلونة 25 نقطة.

7- غرناطة 21 نقطة.

8- سيلتا فيجو 21 نقطة.

9- قادش 19 نقطة.

10- ريال بيتيس 19 نقطة.

11- أتليتك بلباو 18 نقطة.

12- ليفانتي 18 نقطة.

13- خيتافي 17 نقطة.

14- ديبورتيفو ألافيس 17 نقطة.

15- إيبار 16 نقطة.

16- فالنسيا 15 نقطة.

17- إلتشي 15 نقطة.

18- بلد الوليد 15 نقطة.

19- أوساسونا 12 نقطة.

20- هويسكا 12 نقطة.