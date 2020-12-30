بيكلي وفوافي يقودان الهجوم ..إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام الجونة

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي ورجب عمران الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمد عادل "أمو".
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