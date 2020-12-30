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بيكلي وفوافي يقودان الهجوم ..إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام الجونة

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

 وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي ورجب عمران الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى 

 ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وأحمد متعب ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمد عادل "أمو".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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