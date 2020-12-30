هشام نصر للاعبي منتخب اليد: أنتم سر نجاح المونديال.. نثق فيكم.. وننتظر منكم الكثير

حرص المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد على زيارة المنتخب خلال معسكره المغلق باستاد القاهرة استعدادا للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل.

اجتمع نصر مع لاعبيه في معسكرهم وشدد علي أهمية المرحلة المقبلة وقال لنجوم المنتخب نصا: انتم الفرحة الحقيقة للمونديال، أتمني أن تكونوا سر السعادة ، لو نجحتم نجحنا جميعا " والمسئولية الأكبر عليكم، أثق بكم ثقة كبيرة وأعلم أنكم علي قدر هذه الثقة، شرفتونا في كل مكان وفي كل بطولة شاركتم فيها، لكن الوضع هذه المرة مختلف، نحن نلعب بطولة العالم في مصر".

كما حرص نصر بعد الاجتماع العام علي لقاء كابتن المنتخب أحمد الأحمر وممدوح هاشم وعلي زين وشكرهم علي دورهم القيادي، وطالبهم بمواصلة تجهيز زملائهم نفسيا خاصة صغار السن للمنافسات الشرسة.

كما اجتمع بالجهاز الفني وكان في استقباله كابتن مؤمن صفا أمين الصندوق والذي يقيم مع المنتخب في الوقت الحالي لتلبية كل طلباته واطمأن منه علي الوضع وناقشا آخر المستجدات فيما يخص تفاصيل الفريق والاستعدادات.