طارق محروس يرفع الحمل البدني للاعبي يد الأهلي

قام طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين. ويخوض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة داخل «الجيم»، على أن يستكمل الفريق فقرات المران على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويسعى الجهاز الفني إلى الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين، في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب تجهيزات المنتخب الوطني لبطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل.

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