بقرار وزاري.. تخفيضات 50 % في تذاكر المترو لجماهير مونديال اليد

فى إطار تضافر جهود مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة استعدادًا لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة 13-31 يناير 2021، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمخاطبة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن طلب توفير خدمة الانتقال بمترو الأنفاق بسعر مخفض للجماهير التى ستحضر المباريات بموجب تذاكر الدخول والكارت التعريفي لكل مشجع، وذلك طوال فعاليات البطولة.

وفى استجابة سريعة لهذا الطلب، وافق المهندس كامل الوزير على منح محفظة إليكترونية للمشجعين بعدد رحلات الذهاب والعودة فترة البطولة بتخفيض قيمته 50% على قيمة التذكرة الواحدة لكل مشجع، وذلك من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وبعد الإطلاع على تذكرة حضور المباراة، والكارت التعريفي للمشجعين.

يأتى ذلك فى إطار التناغم بين جميع مؤسسات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة؛ لتهيئة المناخ والعمل على تيسير وصول الجماهير حاملى تذاكر المباريات إلى الصالات المستضيفة للمنافسات وفق الأعداد المسموح بها، إضافة إلى السعي نحو إتاحة كل الاحتياجات والمستلزمات التى تساهم فى نجاح أكبر بطولة رياضية فى العالم تقام إبان أزمة كورونا.