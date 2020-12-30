إعادة تشكيل أجهزة النسائية.. كمال مديرا فنيا للمنتخب الأول ورمضان للشابات ومحسن للناشئات

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي: •محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول •أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات •محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.

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