اروابارينا يكشف كواليس مفاوضاته مع بيراميدز

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" :"مفاوضاتي مع نادي بيراميدز لم تستغرق وقت طويل ووافقت بعدما قدموا لي مشروع كبير يرغبون في تحقيقه".
وتابع :"في يناير المقبل نفكر في عمل قفزة جيدة في أداء الفريق، وسعيد بالتدريبات اليومية مع مجموعة اللاعبين المتواجدين".
وواصل :"الرغبة في تحقيق الحلم والطموح أهم من الأمور المادية من أجل تحقيق النجاح".
واختتم:"سعيد بقائمة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، وهناك تقييم شامل للموقف الحالي لبحث تدعيمات الفريق في يناير"
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