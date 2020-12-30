اروابارينا يكشف كواليس مفاوضاته مع بيراميدز

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن ناديه مهتم للغاية ولديه هدف وطموح بأن يكبر اسمه في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" :"مفاوضاتي مع نادي بيراميدز لم تستغرق وقت طويل ووافقت بعدما قدموا لي مشروع كبير يرغبون في تحقيقه".

وتابع :"في يناير المقبل نفكر في عمل قفزة جيدة في أداء الفريق، وسعيد بالتدريبات اليومية مع مجموعة اللاعبين المتواجدين".

وواصل :"الرغبة في تحقيق الحلم والطموح أهم من الأمور المادية من أجل تحقيق النجاح".

واختتم:"سعيد بقائمة اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، وهناك تقييم شامل للموقف الحالي لبحث تدعيمات الفريق في يناير"