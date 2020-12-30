بدء اجتماع لجنة إدارة الاتحاد مع رؤساء ومندوبي أندية الممتاز.. صور

بدأ اجتماع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مع أندية الدورى الممتاز.

ووصل مندوبو النادى الأهلى والزمالك وبيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية.

وحضر أيمن يونس ممثلا عن الزمالك، وعن الأهلي حض طارق قنديل ومحمد مرجان، فيما حضر عبد العزيز عبدالشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الموسم الجاري.

وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية أفضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات.

وأضاف أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر أى عقود مع الشركة الإسبانية وإنما خطاب إسناد فقط، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها فى الدورى المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأية شركات أخرى تملك عروضا أفضل.

ووجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية.

وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للتوضيح.. أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد إخوة أعزاء وأصدقاء وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة، ما هو إلا واجب علينا والمسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها وعلى العكس، فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء".

وأضاف: "ومرة أخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك".

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من اجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.

ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.

وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.