سلبية مسحة طارق حامد الثانية..اللاعب ينضم لتدريبات الزمالك اليوم

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد لاعب وسط الفريق ليتأكد شفاؤه من فيروس كورونا.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهرت سلبيتها ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة أمس أكدت شفاءه من فيروس كورونا.

وينتظم طارق حامد في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.