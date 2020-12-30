نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد لاعب وسط الفريق ليتأكد شفائه من فيروس كورونا.
وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهرت سلبيتها ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة أمس أكدت شفائه من فيروس كورونا.
وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.