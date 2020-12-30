نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد لاعب وسط الفريق ليتأكد شفائه من فيروس كورونا.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهرت سلبيتها ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة أمس أكدت شفائه من فيروس كورونا.

وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.