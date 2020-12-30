موعد مباراة ريال مدريد والتشي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

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عمر شويل - جدة يخرج ريال مدريد لملاقاة فريق التشي على ملعبه ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري الأسباني الذي شهد بالأمس عدة مباريات قوية في تفس الجولة التقى في أهمها فريق برشلونة على ملعبه الكامب نو مع فريق إيبار واكتفى بالتعادل بهدف لكل فريق ليفقد نقطتين هامتين ليواصل الفريق الكتالوني ترنحه في الليغا متواجدا في المركز السادس في جدول الترتيب الذي يعتليه حاليا فريق أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني المتساوي مع الروخيبلانكوس في رصيد النقاط مع وجود أفضلية لرفاق سيميوني بخوضهم مبارتين أقل من ريال مدريد الساعي لتحقيق الفوز ضد التشي على أمل تعثر أتلتيكو في مباراته ضد خيتافي الليلة.

الميرنجي مدريد يخرج لملاقاة إلتشي في مباراة قوية يأمل فيها زيدان ورفاقه لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يواصل تحقيقا مؤخرا بعدما تمكن من تحقيق الفوز السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأسباني الذي تمكن فيه من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على ملعبه ضد غرناطة بهدفين دون رد سجلهما كلا من كاسيميرو وبنزيمة هداف الليجا حاليا بالتساوي مع مورينو وأسباس، وقد رفع الريال رصيده من النقاط بذلك الفوز إلى 32 نقطة جمعها من خوض 15 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر ثلاث مباريات.

فريق إلتشي يأمل في الخروج بأقل الخسائر أمام الريال في ظل النتائج السيئة للفريق في الليغا بالفترة الأخيرة وغيابه عن تحقيق الانتصارات في البطولة منذ ثمانية جولات تلقى فيها الخسارة في ثلاث مباريات منها، وتعادل في خمس مباريات، بينما يعود الانتصار الأخير للفريق إلى الجولة السابعة حين حقق الفوز على ملعبه ضد فالنسيا بهدفين عن طريق بوماريس وشافيز مقابل هدف وحيد سجله غرويسو، ويتواجد التشي حاليا في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر أربع.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد والتشي اليوم

20:30 توقيت غرينتش.

22:30 توقيت مصر.

23:30 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتش