نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة القادمة 2021/1/1 || التشكيل المتوقع للفريقين والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة ، مع بداية عام جديد يرغب المارد الأحمر أن يرسل رسالة قوية لجميع فرق الدوري، أنها سنة حمراء كسابقتها، يستضيف الأهلي وادي دجلة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت، وكان الأهلي قد فاز في أخر مبارياته على سيد البلد بنتيجة كبيرة 4 صفر، ويرغب في أستمرار سلسلة الإنتصارات من بداية المسابقة، ويغيب عن الأهلي في اللقاء اليوم عمرو السولية بسبب أصابته بفيروس كورونا، وطاهر محمد طاهر بسبب الكدمة في الضلوع التي تعرض لها في مباراة الاتحاد، بينما يستعيد خدمات نجميه أفشة وربيعة بعد تعافيهم من كورونا.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

يلتقي الأهلي وادي دجلة الجمعة القادمة الموافق 2021/1/1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع ” محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون”.

خط الوسط ” محمد مجدي قفشة، محمود كهرباء، حسين الشحات، أليو ديانج، حمدي فتحي”.

خط الهجوم “محمد شريف”.

التشكيل المتوقع لوادي دجلة اليوم

حراسة المرمى ” محمد عبد المنصف”.

خط الدفاع “محمود مرعي، خالد رضا، أسحاقو يعقوبو، أيهاب لمباركي”.

خط الوسط “محمد رضا، أحمد سعيد، أحمد مجدي”.

خط الهجوم ” صلاح أمين، حسام عرفات، ياكسوبين”.

ترتيب الفريقين في الجدول قبل اللقاء

الأهلي في المركز الأول برصيد 9 نقاط من 3 فوز سجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد. وادي دجلة في المركز أل 11 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة سجل لاعبوه 4 أهداف وعليه 4 أهداف.

بطاقة مباراة الأهلي ووادي دجلة والقناة الناقلة