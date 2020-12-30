لأسباب عائلية.. إيسكو يغيب عن مواجهة ريال مدريد وإلتشي

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيسكو سيبتعد عن المباراة بسبب انتظاره لمولود جديد، وهو الأمر الذي يتغيب بسببه عن مواجهة الليلة.
وأشارت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي منحه الإذن للغياب المباراة، ليكون خارج قائمة المواجهة.
واستدعى زيدان جميع اللاعبين للمواجهة (24 لاعبا)، باستثناء إيسكو، ورودريجو الذي يغيب للإصابة والتي ستبعده عن المباريات حتى فبراير المقبل.
ويأمل الملكي صاحب الـ 32 نقطة، في مواصلة تحقيق الانتصارات، ومواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد المتصدر، بنفس العدد من النقاط، ولكن بأفضلية عن الميرينجي، حيث لعب الروخيبلانكوس مباراتين أقل.
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