تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

كشف المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، عن أهدافه وطموحاته مع نادي الهلال السوداني، بعدما أصبح الرئيس الشرفي له بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات لبرنامج " مساطب الجماهير " عبر قناة أم درمان: " أخطط لتواجد أفضل المحترفين في نادي الهلال السوداني، وخلال فبراير سأزور السودان والهلال من أجل دعم المجلس الحالي في الانتخابات، ومن أجل الوقوف على احتياجات النادي ".
وأضاف: " وسوف آتي للسودان برعايات لقميص النادي وعلى الملعب وتطوير إضاءة الملعب وعمل معايشة للفريق مع أفضل الأندية في أوروبا من أجل رفع كفاءة اللاعب السوداني واللاعب الهلالي بشكل أخص".
وتابع تركي آل الشيخ: " ليس هدفنا ماديا أو عوائد، هدفنا خدمة الهلال فقط وأطالب الاتحاد السوداني برفع عدد اللاعبين المحترفين لـ5، من أجل تقديم الدعم للهلال، وإن شاء الله طلباتهم تكون أوامر، و هدفي ريال مدريد أو برشلونة يلعبون ضد الهلال".
واختتم : إن شاء الله فيه حوافز مادية للاعبين من أجل الفوز في المباريات المقبلة، والهلال أمس لن يكون الهلال غدا، وهدفي أن يكون سيد أفريقيا خلال الفترة المقبلة".
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