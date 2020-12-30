استعدادا لمواجهة وادي دجلة.. الأهلي يجري مسحة طبية لفريق الكرة اليوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي يجري مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل بداية التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة القادمة.
ويتخذ الجهاز الفني للأهلي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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