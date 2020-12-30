أيمن يونس: الـ var مستمر فى الدورى والأندية رفضت تحمل أى تكاليف مناصفة مع الجبلاية

أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أن تقنية الفيديو سوف تستمر فى الدورى الممتاز ولن يتم إلغاؤها.

وقال أيمن يونس، عقب انتهاء الاجتماع مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، إن تقنية الفيديو مستمرة ولن تتحمل أندية الدورى الممتاز أى تكاليف مناصفة مع الجبلاية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة خلال الفترة المقبلة مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.





وحضر أيمن يونس ممثلا عن الزمالك، فيما حضر ثنائي الأهلي طارق قنديل ومحمد مرجان وعبد العزيز عبد الشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الموسم الجاري. وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية أفضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات. وأضاف أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر أى عقود مع الشركة الإسبانية، وإنما خطاب إسناد فقط. وأشار إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها فى الدورى المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأي شركات أخرى تملك عروضا أفضل. ووجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية.

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