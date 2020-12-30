أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد توافر كافة التجهيزات والمستلزمات المطلوبة بالصالة بعد الانتهاء من إنشائها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.
وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.
وتوجه وزير الشباب والرياضة عقب ذلك لتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والتي تتضمن مشروع الصالة المغطاة، وتضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الأوليمبي، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، ومجمع الإسكواش، والمبنى الإداري، وصالات الأنشطة.
واطمأن الوزير على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة ب "استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر" ، مشيرًا إلى المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع التجهيزات النهائية مع قرب موعد البطولة سعيًا لتحقيق التميز في الاستضافة ونجاح التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تحدي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدي القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل انطلاق مونديال اليد.. وزير الرياضة في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية لمتابعة الاستعدادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.