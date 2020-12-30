بيراميدز: نرفض إلغاء الـVAR في الدوري المصري

قال عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الرياضي لنادي بيراميز، إن أندية الدوري الممتاز ترفض إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـvar الدوري المصري.

أكد زيزو عقب انتهاء الاجتماع مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن الأندية رفضت إلغاء تقنية الفيديو مشددا على الاتفاق على استقرار المسابقة المحلية.

ووصل مندوبو النادى الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية.

وحضر ايمن يونس ممثلا عن الأهلي فيما حضر ثنائي الأهلي طارق قنديل ومحمد مرجان وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الموسم الجاري.

قال المصدر أن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية افضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات.

لفت إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر اى عقود مع الشركة الإسبانية وانما خطاب إسناد فقط.

أشار إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها فى الدورى المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأية شركات أخرى تملك عروضا افضل.

ووجه المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية.

قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

للتوضيح

أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد أخوة أعزاء و أصدقاء و أي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو الا واجب علينا و المسألة لم و لن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها و على العكس فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه و ليس محاولة اصطياد أخطاء.

تابع : ومرة اخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم و لهم الشكر على ذلك.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الاربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.