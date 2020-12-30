نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قُرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الأندية المصرية، إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الحالية 2020/2021.

ويشترك في البطولة، الأهلي حامل اللقب وصاحب لقب بطولة الدوري للموسم الماضي، بجانب نادي الزمالك، بصفته وصيفاً للنسخة الماضية من الدوري العام.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بشكل مباشر، بعد إنسحاب منافسه في دور الـ32 وهو فريق جازيللي التشادي.

بينما تغلب الأهلي ذهاباً بهدف نظيف على فريق سونديب بطل النيجر، وينتظر لقاء العودة يوم 4 يناير.

وسوف تقام القرعة بمقر الكاف في القاهرة، يوم 8 يناير المقبل، عقب انتهاء لقاءات العودة من دور الـ32.

كما ستجرى قرعة دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، والتي يتواجد بها كلا من بيراميدز والذي نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية فيما تعادل المقاولون العرب سلبيًا أمام النجم الساحلي أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان، وشهدت خطورة كبيرة من النجم على مرمى المقاولون في أكثر من مناسبة.