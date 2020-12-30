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منطقة الإسماعيلية تعلن المواعيد الجديدة لإنطلاق المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة الإسماعيلية لكرة القدم ، عن المواعيد الجديدة التي ستنطلق فيها مباريات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .

هذا وقد قررت لجنة المسابقات بالمنطقة ، تقديم موعد المباريات لمدة ربع ساعة لتنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع بدلا من الساعة الثانية و النصف ، وذلك لظروف الضوء .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من الجولة السادسة التي ستقام يوم السبت المقبل .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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