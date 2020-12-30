نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة الإسماعيلية تعلن المواعيد الجديدة لإنطلاق المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة الإسماعيلية لكرة القدم ، عن المواعيد الجديدة التي ستنطلق فيها مباريات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .

هذا وقد قررت لجنة المسابقات بالمنطقة ، تقديم موعد المباريات لمدة ربع ساعة لتنطلق في تمام الساعة الثانية و الربع بدلا من الساعة الثانية و النصف ، وذلك لظروف الضوء .

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من الجولة السادسة التي ستقام يوم السبت المقبل .