نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمباراة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق، عصر اليوم الأربعاء مسحة طبية استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة.

يذكر ان الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا الخميس قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط حصدهم في الفوز في 3 انتصارات متتالية على كلا من مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.