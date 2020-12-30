نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يحدد موقف إريكسن في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي زعمت، أن إنتر ميلان سيعرض إريكسن للبيع في يناير المقبل.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان استقر على رحيل إريسكن إلى باريس سان جيرمان لمدة 6 اشهر على سبيل الإعارة.

وتابع الموقع، أن لياندرو باريديس، نجم سان جيرمان، سوف ينتقل إلى إنتر ميلان معارًا أيضًا حتى نهاية الموسم.

وأشار الموقع، أن العقود لن تتضمن بند إعادة الشراء، لكن الصفقة سترضي الناديين، وسيتم تجديد المفاوضات حول اللاعبين مرة أخرى في يونيو المقبل.