كأنهم ماجوش.. عصام الحضري يشن هجومًا حادًا على لجنة اتحاد الكرة السابقة

شن عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، هجوما حادا على اللجنة الخماسية المدُيرة لاتحاد الكرة سابقا والتي كان يرأسها عمرو الجنايني قائلا: "كأنهم ماجوش".
وقال الحضري في تصريحات لقناة MBC مصر: "اللجنة الخماسية أدت المهمة الخاصة بها، لكن من وجهة نظري لم يضيفوا للكرة المصرية، (كأنهم ماجوش) ، هل فعلوا شيئًا ؟ لم يفعلوا شيئًا".
وتابع "عانوا من تأثير فيروس كورونا لكنهم جاءوا من أجل التكريم والاحتفالات ووضع شعار الدوري والكرة ولم يقدموا جديدا للكرة المصرية".
وأضاف "الدليل بقدوم أحمد مجاهد هناك تغيرات لأنه يعرف اللوائح والقوانين وبدأ التغيير في اتحاد الكرة وهو ما يحسب للجنة الثلاثية".
واختتم "اللجنة الخماسية عندما جاءت لم يكن لديهم أي فكرة مع احترامي لهم، عمرو الجنايني ليس له علاقة بالكرة، وجمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية، محمد فضل الوحيد الذي سبق له أن لعب كرة، وأحمد عبد الله لعب منتخب أولمبي بين 1993 و1994 وبعد ذلك لم أراه".
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