كأنهم ماجوش.. عصام الحضري يشن هجومًا حادًا على لجنة اتحاد الكرة السابقة

شن عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، هجوما حادا على اللجنة الخماسية المدُيرة لاتحاد الكرة سابقا والتي كان يرأسها عمرو الجنايني قائلا: "كأنهم ماجوش".

وقال الحضري في تصريحات لقناة MBC مصر: "اللجنة الخماسية أدت المهمة الخاصة بها، لكن من وجهة نظري لم يضيفوا للكرة المصرية، (كأنهم ماجوش) ، هل فعلوا شيئًا ؟ لم يفعلوا شيئًا".

وتابع "عانوا من تأثير فيروس كورونا لكنهم جاءوا من أجل التكريم والاحتفالات ووضع شعار الدوري والكرة ولم يقدموا جديدا للكرة المصرية".