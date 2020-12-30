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نجم سلة الأهلي: دوري المرتبط يمنحنا دفعة للفوز بكل البطولات

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أكد سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في استعادة ثقة الجماهير من جديد بالفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقبًا غاليًا على حساب خصم قوي ومميز.

وأوضح أن الفريق استحق الفوز بالبطولة، بعد أن اجتهد الجميع لفترة طويلة شهدت تدريبات قاسية وصعوبات بالغة، وأن عزيمة اللاعبين كانت وراء تحمل هذه الصعوبات.

وأشار إلى أن الحصول على اللقب يمنح اللاعبين دفعة كبيرة للمنافسة على الفوز بكل البطولات، وأن الفريق لديه منافسات قوية خلال الموسم الجاري، يسعى لأن يحقق من خلالها موسمًا مميزًا للغاية.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66 في إياب نهائي دوري المرتبط للمحترفين، ليحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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