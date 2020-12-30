باتشيكو يقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين خلال المران

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقاد جوزيه بيدرو مدرب الأحمال تدريب المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة الماضي، بينما أدت المجموعة الأخرى تدريبات الكرة بشكل طبيعي تحت إشراف باتشيكو.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيا مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز في الأسبوع الماضي على سموحة بثنائية نظيفة.