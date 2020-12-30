زي النهارده.. صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على ليستر..شاهد

يوافق اليوم 30 ديسمبر،ذكريذ مرور 3 سنوات على تألق محمد صلاح نجم ليفربول أمام ليستر سيتي، في مباراة قاد فيها الفرعون فريقه للفوز بثنائية مقابل هدف. واستعرضت صفحة ليفربول على "تويتر"، مقطع فيديو لتألق صلاح في تلك المباراة والهدفين الذي سجلهما.
وكتبت: «محمد صلاح في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، بعد التأخر أمام ليستر سيتي بهدف.. كان الملك المصري في الموعد وسجل هذه الثنائية الرائعة».
ومن المقرر أن يلتقي صلاح الليلة مع نيوكاسل يونايتد، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي. ويأمل صلاح في تعزيز صدارته للهدافين من بوابة نيوكاسل، حيث يعتلي الفرعون قائمة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.
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