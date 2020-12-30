أجري الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ولاعبو الفريق ، عصر اليوم الأربعاء مسحة طبية ، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض النادي الأهلي ، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة.
يذكر ان الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا الخميس، قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة وادي دجلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النادي الأهلي يجري مسحة طبية للاعبيه استعدادا لمواجهة وادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.