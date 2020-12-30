النادي الأهلي يجري مسحة طبية للاعبيه استعدادا لمواجهة وادي دجلة

أجري الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ولاعبو الفريق ، عصر اليوم الأربعاء مسحة طبية ، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي ، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة القادمة.

يذكر ان الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا الخميس، قبل الدخول في معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة وادي دجلة.